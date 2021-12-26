لكل اللبنانيين.. كيف تميّزون بين أعراض "أوميكرون" ونزلات البرد؟

تزدادُ في لبنان حالياً نسبة الإصابات بنزلات البرد بسبب الطقس العاصف، ويأتي ذلك وسط ازدياد الإصابة بفيروس "كورونا" وأيضاً بمتحور أوميكرون.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة العامة، أنّ الفحوصات المخبرية سجلت منذ 3 كانون الأول الجاري، 433 حالة مصابة بالمتحوّر الجديد. أمّا في ما خصّ إصابات "كورونا"، فقد تم تسجيل 2017 إصابة جديدة ليصبح العدد التراكمي للحالات في لبنان 711259.

اختلاف في الأعراض

وفي ظل الواقع القائم، قد يقع الشخص في حيرة من أمره عندما يسعى للتمييز بين أعراض "أوميكرون" ونزلاد البرد. وفعلياً، تختلف أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا عن بقية سلالات الفيروس، لكنها تتشابه مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء، فكيف يمكن التمييز بينهما؟