"شباب العزم" نظم ورشة عمل بعنوان "فوائد الخريطة الذهنيّة" (صور)



نظم شباب العزم ورشة عمل تدريبيّة على مدار يومين بعنوان "فوائد الخريطة الذهنيّة". وذلك في مقر شباب العزم في طرابلس



وركزت الدورة على أهمية الخريطة الذهنيّة في حياتنا العمليّة و الشخصيّة و الأسريّة وعلى أهمية تحديد وظائف الدماغ و مختلف الخصائص التي تميزه.





كما وتميزت الدورة بحيويّة بين المدرب والمتدربين الذين تفاعلوا مع المادة المقدمة وتمّ التأكيد على أن التغيير يبدأ من الذات و أنّ كلّ المعوقات يمكن تجاوزها بالإرادة و العزيمة القويّة.



و اختتمت الدورة بتوزيع شهادات للمشاركين كما وتميزت الدورة بحيويّة بين المدرب والمتدربين الذين تفاعلوا مع المادة المقدمة وتمّ التأكيد على أن التغيير يبدأ من الذات و أنّ كلّ المعوقات يمكن تجاوزها بالإرادة و العزيمة القويّة.و اختتمت الدورة بتوزيع شهادات للمشاركين