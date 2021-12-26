لبنان

"شباب العزم" نظم ورشة عمل بعنوان "فوائد الخريطة الذهنيّة" (صور)

Lebanon 24
26-12-2021 | 05:52
A-
A+
Doc-P-900900-637761210223141877.jpg
Doc-P-900900-637761210223141877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نظم شباب العزم ورشة عمل  تدريبيّة  على مدار يومين بعنوان "فوائد الخريطة الذهنيّة". وذلك في مقر شباب العزم في طرابلس 

وركزت الدورة على أهمية الخريطة الذهنيّة في حياتنا العمليّة و الشخصيّة و الأسريّة وعلى أهمية تحديد   وظائف الدماغ و مختلف الخصائص التي تميزه.
 


كما وتميزت الدورة بحيويّة بين المدرب والمتدربين الذين  تفاعلوا مع المادة المقدمة وتمّ التأكيد على أن التغيير يبدأ من الذات و أنّ كلّ المعوقات يمكن تجاوزها بالإرادة و العزيمة القويّة.

و اختتمت الدورة بتوزيع شهادات للمشاركين
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2021-12-26
16:55 | 2021-12-26
16:49 | 2021-12-26
16:17 | 2021-12-26
15:13 | 2021-12-26
15:05 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website