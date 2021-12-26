سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "تسعيرة المحروقات التي ستصدر يوم الثلاثاء المقبل، لن تختلف كثيراً عن الجدول السابق، طالما أنّ سعر الدولار باق ضمن معدّله الحالي". وأضافت: "في حال شهدنا ارتفاعاً في سعر الدولار، فإن الأمر سيتغير باعتبار أن التسعير ككل أصبح مرهوناً بسعر العملة الخضراء في السوق الموازية".

وفي ما خصّ سعر الغاز، فلفتت المصادر إلى أن هبوط الدولار سينعكس إيجاباً عليه لأن التسعيرة أساساً مرتبطة بالدولار.