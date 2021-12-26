لمحبي الصيد... الدفع بالدولار

يجد الكثير من الشباب اللبناني في هواية الصيد البري متعة لهم ومتنفسا يمارسون من خلاله الرياضة في قلب الطبيعة كما يكتشفون من خلاله جمال الجبال اللبنانية وفرادتها، ذلك طبعا ضمن الأطر المسموح بها وفقا للقوانين المرعية الاجراء التي تصدر عن وزارة البيئة.لكن الازمة الاقتصادية وصلت أيضا الى هذا القطاع والى هذه الهواية، اذ ان أسعار "الخرطوش" أصبحت بالدولار الاميركي حصرا، والأسعار تبدأ من 7 دولار لكل 25 "خرطوشة" بالحدّ الادنى. وحسب أحد الصيادين فإن رحلة الصيد تتطلب أقله "علبتي خرطوش" اي ما يوزازي 14 دولارا أو حوالي 400 الف ليرة لبنانية.