لبنان

والد جو بجاني يفارق الحياة في ليلة العيد

Lebanon 24
26-12-2021 | 06:33
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توفي ليلة عيد الميلاد السيد جورج يوسف ناصيف بجاني، والد المصوّر جو بجاني الذي قتل منذ عام تقريبا أمام منزله وأمام أعين ابنته.

يذكر أنّ عائلة جو بجاني غادرت لبنان واستقرت في الخارج، وهذا ما زاد من حزن الوالد في الفترة الأخيرة.
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جو بجاني

ليلة الميلاد

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