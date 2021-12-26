لبنان

حافلة مركز بخعون تتابع جولاتها لإعطاء لقاح "كورونا"

Lebanon 24
26-12-2021 | 07:25
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استكملت حافلة مركز بخعون الصحي التابع لاتحاد بلديات الضنية، بالتعاون مع جمعية "Lebrelief" وبالشراكة مع منظمة "يونيسيف"، جولتها في بلدات المنطقة والقرى للتسجيل لتلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا، للفئات العمرية من 19 حتى 60 عاما.
 
فبعدما أنهت جولتها الأولى في بلدات سير وبقرصونا والسفيرة وبيت الفقس قرصيتا وبطرماز، أعلنت أنها ستبدأ المرحلة الثانية غدا الاثنين في عزقي، الثلثاء في ديرنبوح، الأربعاء في كفرشلان والخميس في مراح السراج، من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، على أن يعلن جدول القرى والبلدات التي ستزورها الحافلة أسبوعيا.
 
وطلب المركز من المواطنين الذين سيأخذون اللقاح، اصطحاب البطاقة الشخصية أو أي وثيقة رسمية تعريفية وملف الأمم المتحدة للنازحين مع جهاز خليوي.
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