لبنان

طعمه: الاعتداءات على السعودية انتهاك فاضح لحقوق الانسان

Lebanon 24
26-12-2021 | 07:47
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شجب النائب نعمه طعمه في بيان، "الاعتداءات الاثمة التي طاولت منشآت مدنية وحيوية في المملكة العربية السعودية ولاسيما في جازان من خلال اعتداء موصوف على المدنيين"، ورأى في ذلك "انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان والمواثيق الدولية".
 
وقال: "إذ ندين ما تتعرض له السعودية من عدوان سافر، فاننا في الوقت عينه نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة التي كانت دائما الى جانب لبنان في كل الحروب والمحن التي مرت عليه، وهي التي لها أياد بيضاء على جميع شرائح المجتمع اللبناني، سائلين الله أن يحفظ المملكة وأهلها الطيبين وقيادتها الحكيمة، التي تسعى في كل المحطات التي يتعرض بها لبنان لازمات، الى دعمه ومساندته، وذلك ما لمسناه أخيراً عبر إعلان جدة".
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