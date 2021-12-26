لبنان

فرعون: نتحصن برجاء العيد ليعود لبنان وتتحقق أمنيات شعبه

Lebanon 24
26-12-2021 | 08:56
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غرد الوزير والنائب السابق ميشال فرعون عبر "تويتر": "نتحصن برجاء العيد في مواجهة التحديات، ليعود لبنان وتتحقق أمنيات شعبه. ميلاد مجيد وسنة مباركة ".
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فرعون

لبنان

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