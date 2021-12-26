لبنان

الى اللبنانيين... واقع كورونا مخيف

Lebanon 24
26-12-2021 | 09:06
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عاد الحديث عن فيروس كورونا الى الواجهة من جديد، اذ ان  الاسئلة كثيرة ومتعددة عن واقعنا اللبناني وعن الاتجاه العام للوباء في لبنان. في هذا المجال أوضح رئيس اللجنة التقنية للكورونا في وزراة الصحة الدكتور فيصل القاق لـ "لبنان 24"، أن " البلاد تعيش المرحلة الرابعة من تفشي كورونا . فالتقارير الصادرة عن وزارة الصحة وارقام الاصابات المتراكمة والتي عادت لتقفز فوق الـ 2000 اصابة في الآونة الأخيرة تشير بشكل واضح الى اننا عدنا الى مرحلة جديدة من مرحلة التفشي الوبائي المجتمعي".

ويضيف القاق "ان أكثرية اصابات كورونا اليوم في لبنان هي من نوع متحور" دلتا"، أما بالنسبة لـ "أوميكرون" فاصاباته لم تتخط حتى اليوم 350 اصابة، والخطر في هذا المجال يكمن مع بداية التفشي الفعلي "لـ "أوميكرون" الذي ينتشر بسرعة 4 أضعاف مقارنة بالمتحورات الأخرى، علما ان عوارضة تبدو حتى الساعة طفيفة".

القاق الذي ختم معايدا اللبنانيين، أشار الا انه "لا مهرب من الالتزام التام باللقحات لاسيما الجرعة الثانية والثالثة ومن الالتزام بالتباعد الاجتماعي والا سنكون أمام تفش واسع ومخيف".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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