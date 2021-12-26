النائب الان عون بخير

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب الان عون التالي:يهم المكتب الإعلامي للنائب الان عون نفي الخبر الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرّضه لحادث سير ويؤكد أن لا صحّة لهذا الخبر والنائب الان عون بألف خير.وقال عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا لـ"لبنان 24" أن " الخبر مجرد اشاعة وعون بصحة جيدة"