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لبنان
النائب الان عون بخير
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-12-2021
|
09:12
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب الان عون التالي:
يهم المكتب الإعلامي للنائب الان عون نفي الخبر الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرّضه لحادث سير ويؤكد أن لا صحّة لهذا الخبر والنائب الان عون بألف خير.
وقال عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا لـ"لبنان 24" أن " الخبر مجرد اشاعة وعون بصحة جيدة"
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