لبنان

في فنيدق... حادث ينهي حياة طفلة

Lebanon 24
26-12-2021 | 09:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث دهس في بلدة فنيدق العكارية اودى بحياة طفلة كانت موجودة في المحلة.
وعمل عناصر من الصليب الاحمر اللبناني على نقلها الى مستشفى "الحبتور" في بلدة حرار.
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فنيدق

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