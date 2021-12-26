لبنان

اشكال مسلح في مخيم البداوي

Lebanon 24
26-12-2021 | 10:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال مسلح في مخيم البداوي على خلفيه بعض الاشكالات  بين عائلتي "الصالح" و"السرحان".  وادى اطلاق النار الى تضرر عدد من السيارات والمحال والمنازل.

وحضرت القوى الامنية المختصة الى المكان لمحاولة تطويق الاشكال. 

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مخيم البداوي

اشكال

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