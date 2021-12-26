أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال مسلح في مخيم البداوي على خلفيه بعض الاشكالات بين عائلتي "الصالح" و"السرحان". وادى اطلاق النار الى تضرر عدد من السيارات والمحال والمنازل.وحضرت القوى الامنية المختصة الى المكان لمحاولة تطويق الاشكال.