لبنان

بوشكيان معايدا أساقفة زحلة: ما أحوجنا إلى السلام في قلوبنا وربوع لبنان

Lebanon 24
26-12-2021 | 10:34
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زار وزير الصناعة جورج بوشكيان، أساقفة مدينة زحلة للموارنة جوزيف معوض، والروم الأرثوذكس انطونيوس السوري، والسريان الأرثوذكس بولس سفر، مهنئا بعيد الميلاد المجيد.
 
وعايد أبناء المدينة والبقاعيين واللبنانيين. وقال: "ما أحوجنا إلى السلام الداخلي في قلوبنا وفي ربوع لبنان. ومما لا شك فيه أن وطننا العصي على الأزمات، سينهض من جديد متعافيا، وسيتغلب شعبنا على المحن. زيارتي إلى السادة المطارنة اليوم تعطيني الأمل بقيامة لبنان، ومساهمتهم في مساعدة المجتمع والتخفيف من معاناته. ميلاد السيد المسيح هو ميلاد الحب والمحبة والتضحية. ورجاؤنا أن نلتف جميعا حول حكومة الإنقاذ الوطني، لنواصل تحمل المسؤوليات وإدارة شؤون البلاد بكل جدية ومثابرة ومسؤولية".
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