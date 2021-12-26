الجيش: 7 خروقات بحرية معادية مقابل رأس الناقورة أمس

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 25 / 12 / 2021 اعتبارا من الساعة 17.20 ولغاية الساعة 21.48، تم تسجيل 7 خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 462 مترا، وأقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة وإطلاق عدة رشقات نارية فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" .