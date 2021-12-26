جريح على طريق عام زوق مصبح يسوع الملك

أدى حادث تصادم بعد ظهر اليوم، بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية يقودها شخص من التابعية السورية على طريق عام زوق مصبح يسوع الملك، إلى إصابة سائق الدراجة بجروح مختلفة، وتم نقله بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي لتلقي العلاج.