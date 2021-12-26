لبنان

جريح على طريق عام زوق مصبح يسوع الملك

Lebanon 24
26-12-2021 | 12:05
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أدى حادث تصادم بعد ظهر اليوم، بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية يقودها شخص من التابعية السورية على طريق عام زوق مصبح يسوع الملك، إلى إصابة سائق الدراجة بجروح مختلفة، وتم نقله بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي لتلقي العلاج.
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