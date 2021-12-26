مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق حادثة حصلت بين مواطن وإحدى محطات الوقود على أوتوستراد بيروت - الجنوب.



وكشف المُواطن عبر حسابه على "فيسبوك" أنّه لدى وصوله إلى المحطة، طلب تعبئة سيارته بالوقود ودفع مبلغ 300 ألف ليرة مقابل ذلك. وبعد ذلك، انطلق المواطن في طريقه، وما إن تجاوز المحطة بمسافة قليلة حتى توقفت سيارته.



وأشار المواطن إلى أنّه بعد الكشف على السيارة، تبيّن أن خزان الوقود الخاص بها يتضمن الماء.



"لبنان24" تواصل مع المحطة التي حصلت الحادثة معها، وهي "توتال - الدامور"، وقال أحد المسؤولين فيها إنّ "الإدارة تلقت موضوع المشكلة وسارعت فوراً إلى التحرّك"، وأضاف: "ما إن نشر المواطن تفاصيل ما حصل معه حتى بادرنا إلى الاتصال به، وقمنا بالكشف على كافة المحطات العائدة لنا، كما قمنا بفحص البضاعة الموجودة لدينا وتبين أنها بنزين ولا صحة لوجود ماء في خزاناتنا". تواصل مع المحطة التي حصلت الحادثة معها، وهي "توتال - الدامور"، وقال أحد المسؤولين فيها إنّ "الإدارة تلقت موضوع المشكلة وسارعت فوراً إلى التحرّك"، وأضاف: "ما إن نشر المواطن تفاصيل ما حصل معه حتى بادرنا إلى الاتصال به، وقمنا بالكشف على كافة المحطات العائدة لنا، كما قمنا بفحص البضاعة الموجودة لدينا وتبين أنها بنزين ولا صحة لوجود ماء في خزاناتنا".



وتابع: "لقد أطلعنا أيضاً المواطن على مخزون المحطات ومحتوياتها، ولم يكن هناك أي مشكلة في بضاعتنا، فهي بنزين وليست ماء كما يُقال".



وختم: "المواطن الذي حصلت معه المشكلة نشر بياناً توضيحياً على حسابه على فيسبوك، وشكر إدارة المحطّة على تحركها السريع".