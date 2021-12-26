مداهمات للجيش وإقفال طرقات في حورتعلا.. ماذا يجري؟

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ قوة من الجيش تداهم بلدة حورتعلا وتقفل عدداً من الطرقات الفرعية التي تربطها ببلدة بريتال.

ووفقاً للمعلومات، فقد سُمعت عدّة أعيرة نارية منذ بعض الوقت.