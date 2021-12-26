لبنان

مداهمات للجيش وإقفال طرقات في حورتعلا.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
26-12-2021 | 12:52
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ قوة من الجيش تداهم بلدة حورتعلا وتقفل عدداً من الطرقات الفرعية التي تربطها ببلدة بريتال.
ووفقاً للمعلومات، فقد سُمعت عدّة أعيرة نارية منذ بعض الوقت. 
 

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