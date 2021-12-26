لبنان

سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. صورة تكشف الثمن!

Lebanon 24
26-12-2021 | 13:02
A-
A+
Doc-P-900978-637761461333456154.jpg
Doc-P-900978-637761461333456154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل أحد المتاجر، تُظهر ارتفاعاً جنونياً في سعر "كرتونة البيض".
ووفقاً للصورة، فقد وصل ثمن تلك السلعة الغذائية إلى 96 ألف ليرة لبنانية.
 
 
مواضيع ذات صلة
مرقص لـ "لبنان 24": لملاحقة رافضي فئة الـ 100$ البيضاء..هل تطالهم العقوبات الأميركية؟
lebanon 24
27/12/2021 01:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه قصة طبعة الـ 100 دولار "البيضاء" في لبنان
lebanon 24
27/12/2021 01:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
lebanon 24
27/12/2021 01:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جبال لبنان ترتدي حلتها البيضاء (صور وفيديو)
lebanon 24
27/12/2021 01:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24

البيض

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2021-12-26
16:55 | 2021-12-26
16:49 | 2021-12-26
16:17 | 2021-12-26
15:13 | 2021-12-26
15:05 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website