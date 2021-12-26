سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. صورة تكشف الثمن!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل أحد المتاجر، تُظهر ارتفاعاً جنونياً في سعر "كرتونة البيض".

ووفقاً للصورة، فقد وصل ثمن تلك السلعة الغذائية إلى 96 ألف ليرة لبنانية.