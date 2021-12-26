كم بلغ عدد حالات "كورونا" الجديدة في مستشفى طرابلس الحكومي؟

أصدر مستشفى طرابلس الحكومي، تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 31 مصابا.عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال 24 ساعة المنصرمة : 1.مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1431.عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.حالات وفاة: 1.