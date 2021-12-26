ريستيال ميلادي في قرطبا تحية لأرواح شهداء فوج إطفاء بيروت

أحيا أهالي بلدة قرطبا، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، ريسيتالا ميلاديا في كنيسة سيدة الحرزمانية قرطبا، تحية لأرواح شهداء فوج إطفاء بيروت، الأبطال شربل كرم، نجيب حتي وشربل حتي، وضحايا تفجير مرفأ بيروت تحت عنوان " عمانوئيل الله معنا ".

وحضر الريسيتال محافظ بيروت القاضي مروان عبود، قائد فوج إطفاء بيروت العقيد نبيل خنكرلي، رئيس النادي الثقافي الرياضي في قرطبا جورج كرم، كاهني الرعية الأبوين شربل شليطا وربيع البعيني والأب الياس غاريوس، وحشد من أهالي الشهداء وأبناء البلدة. وقدمت في المناسبة المرنمة جومانا مدور ترانيم ميلادية من ألحان جوزف خليفة.