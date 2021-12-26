بلبلة في صور.. مجهول يطلق النار على مواطن في الطريق!

أقدم مجهولٌ يستقل سيارة من نوع "bmw" على إطلاق النار باتجاه "م. اسماعيل" في شارع الثانوية الرسمية في صور.

وأدت الحادثة إلى إصابة "م.إسماعيل" بجروح متوسطة، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.