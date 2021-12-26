لبنان

سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2021 | 14:23
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توقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.

وأوضحت المصادر أنّ الدولار في السوق الموازية قد ينخفض بشكل طفيف باعتبار أن المواطنين سيبادرون إلى بيع الدولار في السوق الموازية مباشرة بعدما يتقاضونه من المصارف. 

وأضافت: "في هذه الحالة، فإن الدولار سيُطرح في السوق بشكل لافت، الأمر الذي قد يجعل الدولار ينخفض بالتوازي مع منصة صيرفة التي من الممكن أن ينخفض سعر الدولار عليها أيضاً".

لبنان

خاص

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