لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح

اعتبرت الاعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح ان لبنان ذاهب إلى الإنفجار في 2022، مشيرة الى ان الشيعية السياسية هي من ستحكم في لبنان بعد المسيحية والسنية السياسيتين.فرح وفي حديث عبر "الجديد" قالت: فترات الإنتخابات ستكون متفجرة أيًّا كان نوعها إن كانت رئاسية أو غيرها وسيحصل ما هو غير متوقع.