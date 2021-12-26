لبنان

كم سجل عداد كورونا اليوم؟

Lebanon 24
26-12-2021 | 15:05
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أصدرت وزارة الصحة العامة تقريرها اليومي حول إصابات كوفيد-19 وجاء فيه أن عدد الحالات المثبتة بلغ 1311 حالة منها 1177 حالة محلية و134 حالة وافدة. أما عدد الوفيات فبلغ 15 حالة.
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