مذنب يظهر في سماء لبنان خلال الليل.. شاهدوا الصورة

تمكن كل من المصورين، الاختصاصي في التصوير الفلكي مارون حبيب والمصور من فريق درب عكار خالد طالب وبالتنسيق بينهما، من رصد وتصوير مذنب C/2021 A1 Leonard فوق لبنان.



واوضح طالب ان الصورة الأوضح كانت لحبيب من منطقة دير القمر، فيما التقط هو الصور من محافظة عكار، هذا المساء.

واشار الى أن "سوء الأحوال الجوية في لبنان خلال الاسبوع الماضي، حال دون التمكن من تصوير المذنب في أوج قربه من الأرض كما يمثل التلوث الضوئي تحدياَ كبيراَ لهواة هذا النوع من التصوير الذي يتطلب ابتعاداً عن مصادر الضوء الاصطناعي للحصول على صور عالية الجودة".