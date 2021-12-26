وفدٌ عراقي رفيع المستوى يزور بيروت غداً.. من سيلتقي؟

يزورُ لبنان، يوم غد الإثنين، وفدٌ رسمي عراقي رفيع المستوى يترأسه الأمين العام لحركة "بابليون العراق" الشيخ ريان الكلداني.

وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع الأعياد المجيدة، وسيلتقي الوفد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس الجمهورية ميشال عون وشخصيات سياسية وروحية مسيحيّة.

وسيتحدث الوفد الذي سيزور لبنان ليومٍ واحد، عن مسيحي المشرق لا سيما العراق ولبنان وسوريا والأردن في ظلّ الظروف الراهنة.

يُشار إلى أن الوفد يضمّ وزير الهجرة والمهجرين العراقية السيدة إيفان فائق، ونواب المكون المسيحي العراقي بالإضافة إلى أعضاء المكتب السياسي لحركة "بابليون".