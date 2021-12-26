استياء فاتيكاني من القيادات السياسية

كشفت مصادر موثوقة لـ"السياسة" الكويتية أن "هناك استياء فاتيكانياً من القيادات السياسية اللبنانية العاجزة عن إيجاد حل للمعضلة التي تواجه البلد، دون أن تستفيد من كل الفرص التي سنحت لها، لإخراج لبنان من مأزقه"، مشدّدة على أن "أداء السياسيين اللبنانيين لن يساعد على تقريب زيارة البابا إلى لبنان، وإن كان يتوقّع أن يزور وزير خارجيته بيروت مطلع السنة الجديدة".

(السياسة الكويتية)