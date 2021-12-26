لبنان

ميقاتي سعى لتسيير القضايا الملحة.. وعون وضع الموافقات الاستثنائية في الادراج

Lebanon 24
26-12-2021 | 22:37
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كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استثمار الوقت الضائع، بسبب تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ 13 تشرين الأول الماضي، ربطاً باعتراض الثنائي الشيعي على أداء المحقق العدلي طارق البيطار، من خلال تفعيل عمل اللجان الوزارية وتحضير الملفات الداهمة، وأهمها تلك المرتبطة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والعمل على معالجة بعض القضايا الملحة لا سيما تلك التي تحمل طابعاً اجتماعياً، معيشياً، من خلال تسييرها بواسطة الموافقات الاستثنائية.لكن تشي الأمور بأنّ الموافقات الاستثنائية وضعت في الأدراج، حيث يرفض رئيس الجمهورية التوقيع عليها تحت عنوان أنّ الحكومة مكتملة المواصفات الدستورية. ما يعني أنّ قراريّ تقديم المنح الاجتماعية وبدل النقل، لن يبصرا النور في وقت قريب، ولن يستفيد منهما الموظفون.يذكر، أنّه في عهد الرئيس ميشال عون، سطّر هذا العدد من الموافقات الاستثنائية:
- حكومة سعد الحريري الأولى التي تألّفت في 18 كانون الأول 2016، استمرّت في تصريف الأعمال 270 يوماً، أقرّت خلالها 59 موافقة استثنائية.
-حكومة سعد الحريري الثانية التي تألّفت في 31 كانون الثاني 2019، داومت على تصريف الأعمال 84 يوماً، أقرّت خلالها 23 موافقة استثنائية. 
-حكومة حسان دياب التي تألّفت في 21 كانون الثاني 2020، واستمرّت في تصريف الأعمال حتى 10 أيلول 2021، أقرّت 561 موافقة استثنائية.
 
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