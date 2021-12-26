روكز: وكأنّه لا توجد دولة

أمل النائب شامل روكز عبر "الأنباء" الإلكترونية أن يكون حديث الرئيس عون، "باتجاه حلحلة وضع الحكومة المتعثّر. فالحكومة موجودة، أما مجلس الوزراء فهو غير موجود"، متوقعاً عدم الذهاب إلى قطيعة بين العهد والثنائي الشيعي، "لكنّ السجال سيبقى موجوداً. فالبلد متوتّر والأوضاع مجمّدة ومعقدة، ونحن نضيّع الفرصة تلو أخرى، وننتقل من نكسةٍ إلى نكسة أكبر، فعلى الأقل يجب أن يُسمح للحكومة بالعمل، خاصةً وأنّنا ذاهبون إلى الاستحقاق الانتخابي، والمفاوضات مع صندوق النقد، فماذا حضّرنا لذلك؟ وكأنّه لا توجد دولة، ولذلك سيبقى التوتّر حتى لو حصلت تفاهمات على بعض العناوين".