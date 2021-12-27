إطلاق نار وإصابات في طرابلس... هذا ما حصل

وقع اشكال فردي بين عدد من الشبان، في منطقة القبة - الريفا في طرابلس، وذلك على خلفية اشكال قديم تطور الى تضارب ثم اطلاق رصاص، ما أدى إلى إصابة شخصين بالرصاص احدهما مؤهل متقاعد، حيث تم نقلهما الى المستشفى للعلاج، وفق مندوب "لبنان 24".وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة، وتعمل القوى الامنية على ملاحقته.