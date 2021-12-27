لبنان

ضربة جديدة لـ"التيار" ورئيسه وهذا هو مصدرها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2021 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة "إن تصويت المغتربين في ١٥ دائرة في الانتخابات المقبلة سيشكل  ضربة جدية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لان الاعداد الكبيرة للمسجلين في دائرة الشمال المسيحية يهدد لائحة التيار بشكل كبير جدا.
وقالت المصادر انه "بعيدا عن بعض التوقعات التي تحدثت عن كون مقعد باسيل نفسه سيصبح مهددا في حال صوتت نسبة مرتفعة من المغتربين، فان الاكيد ان "التيار"، في هذه الحالة، لن يتمكن من الفوز بأكثر من مقعد واحد في الدائرة مهما بلغت التحالفات التي سيعقدها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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