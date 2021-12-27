19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لبنان على لائحة دول "تحديد النسل" والشعب"مقطوع الحبال الصوتية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-12-2021
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشكل غير رسمي لكن واقعي ولافت، دخل لبنان "طوعاً" ضمن خانة الدول التي تعتمد سياسة تحديد النسل واستعمال موانع الإنجاب، على الرغم من أنه لا يحتاج الى تطبيق هذه السياسة كما في بلدان أخرى لدواعٍ عدة، لأن سياسة الإفقار والأزمات الإقتصادية والمعيشية المتتالية والإنهيارات النقدية والصحية قادرة على التكفّل بالحد من أحلام الزواج والإنجاب وتكبير الأسرة. فالمثل الشعبي القائل "الطفل يأتي ورزقتن معه" لم يعد صالحاً للتطبيق في لبنان على الإطلاق، إذ بات المتزوجون حديثاً أو مَن هم على قاب قوسين من تنفيذ فكرة الإرتباط، يفكرون بطريقة عقلانية ترتبط بواقع الحال الراهن، وهو واقع "يدعو الى الهلع" بالتأكيد.
الهلع يبدأ مع تكاليف فترة الحمل وخلاله وبعده، فال couple الذي قرّر المخاطرة وإنجاب الولد البكر أو ربما الثاني "حتى ما يضل إبنتهم أو إبنهم وحيدين"، عليه أن يضع مسودة برنامج طويل عريض تتضمن إجرة الطبيب الإختصاصي المعاين للمرأة الحامل خلال الزيارة الشهرية، تليها كلفة Echo أو الصورة الصوتية ثم الفحوص المخبرية والفيتامينات والمكمّلات الغذائية والحديد وأدوية تثبيت الحمل ومنع التشوهات، وصولاً الى الولادة الطبيعية التي تتراوح كلفتها بين ١٢ و٢٠ مليون ليرة بحسب الدرجة الإستشفائية، كل ذلك قبل الإنخراط في "دورة الشقاء والذل الإلزامية" بحثاً عن الحفاضات وحليب الأطفال حديثي الولادة إن وجد، وهي مواد شهدت إرتفاعاً هستيرياً بأسعارها بحيث بلغ بعضها عشرة أضعاف الأسعار السابقة للأزمة الإقتصادية الخانقة.
في أحد مؤلفاتها المميزة، كتبت الروائية الجزائرية الشهيرة أحلام مستغانمي تقول: "أحسد الأطفال الصغار لأنهم يملكون وحدهم حق الصراخ والقدرة عليه قبل أن تروّض الحياة حِبَالهم الصوتية".
للسيدة الكاتبة نقول إن زرتي يوماً وطن الأرز، وقد فعلتي ذلك في السابق، فلن تصادفي إلا شعباً مقطوع الحبال الصوتية " من كبيرنا لزغيرنا" والسلام.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
Lebanon 24
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
14:23 | 2021-12-26
26/12/2021 02:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
10:30 | 2021-12-26
26/12/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
14:44 | 2021-12-26
26/12/2021 02:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
11:17 | 2021-12-26
26/12/2021 11:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-12-27
سقف توقعات مرتفع.. ماذا سيقول عون في كلمته المنتظَرة؟!
04:15 | 2021-12-27
"سلاح" يغذّي سعر الدولار في لبنان.. خبيرٌ يكشف الكثير من المعطيات
07:43 | 2021-12-27
شيخ العقل إتصل بعون ومرجعيات للتهنئة بالميلاد: نجدد إرادة إنقاذ لبنان
07:37 | 2021-12-27
أمل: غياب حس المسؤولية أدى الى تراكم الأزمات
07:35 | 2021-12-27
اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: لا عودة الى المدارس قبل صرف الحقوق
07:32 | 2021-12-27
في صيدا... جريح بحادث سير
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 14:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 14:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 14:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact