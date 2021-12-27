معجون الاسنان في لبنان...سعر جنوني! (صورة)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحدى الصيدليات الشهيرة في بيروت، تُظهر أن سعر معجنون الاسنان يبلغ 243 الف ليرة.



ويعدّ هذا السعر باهظاً، جداً، فيما كان سعرمعجون الاسنان سابقاً لا يتعدى الـ15 الف ليرة لبنانية للماركات العالمية والشهيرة. وخلال الأزمة الحالية، ومع ارتفاع أسعار الدولار والمحروقات، كان سعر معجون الاسنان يشهدُ ارتفاعاً تدريجياً مثلها مثل باقي الأصناف الأخرى فيما، لا تزال الاجور على حالها.