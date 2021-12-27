بيان هام من الضمان الاجتماعي في طرابلس...ماذا جاء فيه؟

اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - مكتب طرابلس انه اعتباراً من اليوم الاثنين ٢٧/١٢/٢٠٢١ ، سيبدأ الاضراب الذي دعت اليه نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي باستثناء يوم الاربعاء من كل اسبوع الذي سيخصص فقط من ال موافقات الاستشفاء ومعاملات الامراض الخاصة.