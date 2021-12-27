لبنان

ارتفاع كبير بعدد السرقات في هذه المناطق...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
27-12-2021 | 00:47
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تشهد منطقة طرابلس، وخاصة المناطق والاحياء الشعبية ارتفاع كبير في عمليات سرقة المنازل عن طريق الكسر والخلع.

واذ ان السارقون اصبحوا يراقبون وقت خروج العائلة من منزلها، ليقوموا بعدها بالدخول الى المنزل بعد خلع الباب وكسره، وسرقة ما تواجد داخله.

وقد شهدت في الايام الماضية كل من منطقة القبة وجبل محسن وابي سمراء ارتفاع كبير بهذه السرقات، بالاضافة لقيام عدد من المواطنين بالتبليغ عن افشال عمليات سرقة خاصة خلال فترات الفجر الاولى بعد ان اشتبهوا بحركات مشبوهة عند مداخل المباني او الشقق.
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