عبدالله: مسار الحلول في لبنان سيتأخر

يبدو أن مسار الحلول في لبنان سيتأخر ،طالما لم ينجز اتفاق فيينا،
ولم تتوضح معالم التسوية الإقليمية...
اما المناورات الداخلية والمواقف المرتقبة،
فهي طالما لم تلامس شجون وشؤون المواطن ،
ستبقى في دائرة تحسين الشروط حيال الأستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية المقبلة.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 27, 2021
يبدو أن مسار الحلول في لبنان سيتأخر ،طالما لم ينجز اتفاق فيينا،
ولم تتوضح معالم التسوية الإقليمية...
اما المناورات الداخلية والمواقف المرتقبة،
فهي طالما لم تلامس شجون وشؤون المواطن ،
ستبقى في دائرة تحسين الشروط حيال الأستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية المقبلة.