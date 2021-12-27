عبدالله: مسار الحلول في لبنان سيتأخر

يبدو أن مسار الحلول في لبنان سيتأخر ،طالما لم ينجز اتفاق فيينا،

ولم تتوضح معالم التسوية الإقليمية...

اما المناورات الداخلية والمواقف المرتقبة،

فهي طالما لم تلامس شجون وشؤون المواطن ،

ستبقى في دائرة تحسين الشروط حيال الأستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية المقبلة. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 27, 2021

غرّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر، كاتباً: "يبدو أن مسار الحلول في لبنان سيتأخر، طالما لم ينجز اتفاق فيينا، ولم تتوضح معالم التسوية الإقليمية… أمّا المناورات الداخلية والمواقف المرتقبة، فهي طالما لم تلامس شجون وشؤون المواطن، ستبقى في دائرة تحسين الشروط حيال الاستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية المقبلة".