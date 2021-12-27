هاشم: نأمل أن تحمل الأيام القادمة حلولاً للأزمات

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ "الاتصالات بين الأفرقاء لم تنقطع يوماً عبر أكثر من قناة"، لافتاً إلى أنّ "الأمل اليوم هو أن يتفهم الجميع واقع البلد المحكوم بالتوافق بين مكوناته".

وفي حديث عبر إذاعة "النور"، أعرب هاشم عن أمله في أن تحمل الأيام القادمة حلولاً للأزمات وذلك عبر العودة إلى الدستور والقانون، وأضاف: "نتمنى أن تحمل الأيام القادمة بعض الانفراجات مع ما يمكن أن يستجد على مستوى الواقع السياسي المأزوم".

وعن ملف القاضي طارق البيطار، أشار هاشم إلى أنّ "مفتاح الحل هو في العودة الى الاصول الدستورية بعيداً عن الاستنسابية"، مؤكداً أن "العودة الى الدستور والقانون تفتح الأبواب أمام حل الأزمات الراهنة".

ومع هذا، فقد لفت هاشم إلى أنّ "هناك من يحاول دائماً الاستثمار بأي ظرف من الظروف للبحث عن المكاسب والحصص السياسية وهناك من يراهن على تطورات ما ويستمع الى الاملاءات الخارجية".

على صعيدٍ آخر، دعا هاشم إلى وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الدولة والمواطنين في ظل ارتفاع إصابات "كورونا"، مشيراً إلى أن "ذلك يجب أن يحصل بسرعة في ظل الواقع الصحي والاستشفائي الخطير"، وأضاف: "يجب الإقدام على التطعيم والالتزام بكافة الإجراءات".