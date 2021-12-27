سعر ربطة الخبز.. هل بلغ 30 ألف ليرة؟

قال نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إنّ "الحديث عن توقف الأفران عن صناعة الخبز هو أمرٌ غير دقيق أبداً"، نافياً ما يُحكى عن "ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 30 ألف ليرة".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أضاف سيف: "كان هناك مشكلة بفتح الاعتمادات مع مصرف لبنان ونحن متجهون الى حل".