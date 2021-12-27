بذكرى استشهاد محمد شطح... كلمات مؤثرة من الحريري!

في الذكرى ال٨ لاستشهاده افتقد محمد شطح صديقًا واخًا ورفيق مسيرة، ويفتقده معي #لبنان في هذا الزمن البائس، رجل دولة تميز بعقله المتنور ورؤيته الاقتصادية والسياسية وصاحب الشخصية المعتدلة والثقافة العالية.
أسأل الله الرحمة لروحه والخلاص للبنان واللبنانيين من الأزمات التي يعيشونها.
— Saad Hariri (@saadhariri) December 27, 2021
في الذكرى ال٨ لاستشهاده افتقد محمد شطح صديقًا واخًا ورفيق مسيرة، ويفتقده معي #لبنان في هذا الزمن البائس، رجل دولة تميز بعقله المتنور ورؤيته الاقتصادية والسياسية وصاحب الشخصية المعتدلة والثقافة العالية.
أسأل الله الرحمة لروحه والخلاص للبنان واللبنانيين من الأزمات التي يعيشونها.