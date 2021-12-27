بذكرى استشهاد محمد شطح... كلمات مؤثرة من الحريري!

أشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عبر تويتر، الى انه "في الذكرى الـ٨ لاستشهاده افتقد محمد شطح صديقًا واخًا ورفيق مسيرة، ويفتقده معي لبنان في هذا الزمن البائس، رجل دولة تميز بعقله المتنور ورؤيته الاقتصادية والسياسية وصاحب الشخصية المعتدلة والثقافة العالية"، أسأل الله الرحمة لروحه والخلاص للبنان واللبنانيين من الأزمات التي يعيشونها".

في الذكرى ال٨ لاستشهاده افتقد محمد شطح صديقًا واخًا ورفيق مسيرة، ويفتقده معي #لبنان في هذا الزمن البائس، رجل دولة تميز بعقله المتنور ورؤيته الاقتصادية والسياسية وصاحب الشخصية المعتدلة والثقافة العالية.

أسأل الله الرحمة لروحه والخلاص للبنان واللبنانيين من الأزمات التي يعيشونها. — Saad Hariri (@saadhariri) December 27, 2021