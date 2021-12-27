لبنان

عصابة لسرقة أسلاك كهربائية في قبضة القوى الأمنية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-12-2021 | 03:10
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صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـــلاقات العامـــة

البـلاغ التالـي:

بتاريخ 21-12-2021 أوقفت دوريّة من مفرزة طوارئ الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، عند دوّار الجندولين، المدعو:

ع. س. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)
للاشتباه به بسرقة أسلاك كهربائية، تم ضبطها بحوزته.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة الأوزاعي، اعترف بإقدامه وآخرَين، على تنفيذ سرقات عديدة طالت أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، منها /4/ عمليات قاموا بها مؤخراً في محلّة أوتوستراد الأسد. كذلك اعترف بتعاطي المخدّرات، وتبين أنّه من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

بنتيجة المتابعة، تمّ تحديد مكان إقامة شريكّيه في الأوزاعي، حيث داهمت قوّة من الفصيلة المذكورة منزلَيهما، وتمكنت من توقيفهما، وهما شقيق الموقوف وصهره:

- خ. س. (مواليد عام 1996، سوري)

- م. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)

وقد اعترفا بما نُسِب إليهما، وبتعاطيهما المخدّرات أيضًا.

أودعوا مع المضبوطات، القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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