اجتماع بين الحجار ووزير التنمية الاجتماعية الأردني.. وزيارة قريبة للأردن!

على هامش إجتماعات الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في المملكة العربية السعودية، إجتمع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار بوزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح وتمّ الإتفاق على زيارة الأردن خلال شهر كانون الثاني للإطلاع على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات.