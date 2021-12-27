لبنان

"السيستام معطل"... مواطنون في طرابلس مهددون بالغرامة!

Lebanon 24
27-12-2021 | 03:46
A-
A+
Doc-P-901138-637762005905094688.jpg
Doc-P-901138-637762005905094688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد وصول رسائل بضرورة تسديد المستحقات المتوجبة على عدد من المواطنين في طرابلس قبل نهاية عام 2021 تجنباً للغرامة، توجهوا الى مبنى البلدية، الا أنهم تفاجأوا بإنقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، وتم الرد عليهم بالقول: "السيستام معطل وما منعرف ايمتا بتجي".
المصدر: لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-27
04:15 | 2021-12-27
07:56 | 2021-12-27
07:43 | 2021-12-27
07:37 | 2021-12-27
07:35 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website