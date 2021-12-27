"السيستام معطل"... مواطنون في طرابلس مهددون بالغرامة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد وصول رسائل بضرورة تسديد المستحقات المتوجبة على عدد من المواطنين في طرابلس قبل نهاية عام 2021 تجنباً للغرامة، توجهوا الى مبنى البلدية، الا أنهم تفاجأوا بإنقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، وتم الرد عليهم بالقول: "السيستام معطل وما منعرف ايمتا بتجي".