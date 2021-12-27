يوحنا العاشر اتصل بعون مهنئا بالميلاد: لتأمين العيش الكريم للشعب

اتصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بعيد الميلاد، وتمنى له، بحسب بيان، أعيادا مجيدة راجيا الرب أن "يعيدها بالاستقرار والأمن على لبنان".ودعا البطريرك الرئيس عون إلى "وجوب بذل المعنيين أقصى الجهود ليكونوا يدا واحدة من أجل إعادة عجلة الحياة الطبيعية إلى البلاد، بما يؤمن أولا العيش الكريم للشعب اللبناني الذي يستحق ذلك".