لبنان

وزير الدفاع في زيارة رسمية الى بغداد

Lebanon 24
27-12-2021 | 05:09
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غادر وزير الدفاع الوطني موريس سليم بيروت متوجها الى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين ويجري والوفد المرافق محادثات مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في وزارة الدفاع  يوقعان على اثرها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري.
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