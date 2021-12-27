هل تُقفل المدارس بعد الاعياد؟.. هذا ما أعلنه وزير التربية

غرد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أنبه الشباب ورواد المطاعم والساهرين إلى ضرورة تطبيق المعايير الصحية مع موجة انتشار الوباء ، كما أنبه المطاعم والملاهي إلى التشدد في تطبيق معايير لجنة مكافحة كورونا، كي لا نصل إلى الإقفال التام، نتيجة استهتار المطاعم والملاهي. وأوكد للجميع أننا لن نقفل المدارس ولن ندعها تدفع الثمن، ولن نخسر العام الدراسي نتيجة تفلت المطاعم والملاهي وأماكن التجمعات. العام الدراسي خط أحمر".