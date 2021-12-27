نجت بأعجوبة... رصاصة كادت تنهي حياتها (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط رصاصة طائشة صباح اليوم داخل احد المنازل في بلدة ببنين العكارية.

وفي المعلومات، سقطت الرصاصة بالقرب من احدى السيدات المتواجدات في المنزل والتي نجت بأعجوبة.