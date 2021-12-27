مستخدمو مستشفى رفيق الحريري: نهش وقضم لحقوق العاملين ومستحقاتهم

استنكرت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، في بيان، "الغياب التام للمعنيين، وعدم التدخل لوقف ما تقوم به بعض المصارف من نهش وقضم لحقوق العاملين ومستحقاتهم، عبر مخالفاتهم الواضحة للقانون ولتعميم مصرف لبنان الرقم 161 الذي يقضي بتسديد مستحقات العاملين بالدولار الأميركي حسب منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، إضافة إلى تحديد سقف متدن للسحب بخلاف التعميم 161، وتركهم لحالهم في مهب الريح".وناشدت وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض "التدخل الفوري مع من يلزم من معنيين، لوضع حد لهذه المسرحية الهزلية التي تمارسها بعض المصارف لكي نتمكن من إستكمال القيام بعملنا وتقديم الخدمة المطلوبة لأهلنا المرضى كما جرت العادة، بدلا من التجمع على أبواب المصارف للمطالبة بحقوقنا".