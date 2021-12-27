لبنان

"المالية" حوّلت الى مصرف لبنان الحصة الإنمائية للبلديات واتحاداتها عن 2019... هذه قيمتها

Lebanon 24
27-12-2021 | 05:52
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بناء على توجيهات وزير المالية يوسف الخليل، حوّلت وزارة المالية إلى مصرف لبنان الحصة الإنمائية للبلديات واتحادات البلديات عن العام 2019 بقيمة 99 مليار ليرة.
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