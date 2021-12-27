لبنان

توقيف 26 شخصاً من التابعية السورية بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة

Lebanon 24
27-12-2021 | 06:34
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ضمن محافظة الشمال، من توقيف /26/ شخصاً من التابعية السورية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون الى مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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