لبنان

لقاءات عديدة لميقاتي.. سفراءٌ يزورون السراي الحكومي

Lebanon 24
27-12-2021 | 06:37
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" برئاسة الدكتور فادي جرجس في السراي الكبير اليوم.
أثر اللقاء أعلن الدكتور جرجس أن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب والتي شكلت بحسب قانون 62/ 2016 قبل اكثر من 3 سنوات، لا تزال تنتظر مراسيم تفعيلها التي انتقلت من وزارة الى اخرى، من مجلس شورى الدولة الى وزارتي العدل والمالية وغيرهما .
أضاف: لقد وعدنا دولة الرئيس ميقاتي بادراج مشروع المراسيم على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها، لنبدأ
عملنا بطريقة  رسمية.
وقال: "إن للهيئة مهمات واسعة وهي تتضمن لجنة الوقاية من التعذيب، والتشريع ونشر ثقافة حقوق الانسان، ونحن نقوم بالعمل الآن بشكل تطوعي ولكنه لا يعطي النتيجة المرجوة، والمطلوب اكتمال الهيئة رسميا بهيكليتها الادارية المقترحة لنتمكن من التواصل بشكل أفضل".
سفراء
وإستقبل الرئيس ميقاتي كلا من:  سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، سفير لبنان في إيران حسن عباس والسفيرة كارولين زيادة لمناسبة تعيينها ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.
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